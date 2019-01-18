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Сенатор США объяснил принцип, из-за которого длится «шатдаун»

Политика

Нельзя создавать прецедент

Сенатор США объяснил принцип, из-за которого длится «шатдаун»
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Вашингтон, 18 января 2019, 10:53 — REGNUM  Использование сотен тысяч граждан США для усиления своей переговорной позиции не должно вести за собой награду в виде уступок от противоположной стороны, убежден сенатор от штата Гавайи Брайан Шац. В своем твиттере 18 января сенатор пишет:

«Ни один президент не может быть вознагражден за причинение вреда американцам в виде вступительного шага в переговорах. Если это сработает, то не закончится никогда, и этой страной станет значительно труднее управлять. Компромисс совершенно возможен, но не пока работа правительства остановлена».

Напомним, федеральное правительство и ряд госучреждений США с конца декабря приостановили работу из-за отсутствия финансирования. Дональд Трамп отказался утверждать бюджет на новый финансовый год из-за нежелания представителей Демократической партии предусмотреть в нём расходы на строительство стены вдоль границы с Мексикой.

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Строительство стены на границе США и Мексики
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