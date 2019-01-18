Индонезия обладает хорошей политической стабильностью — вице-президент

Джакарта, , 10:23 — REGNUM Вице-президент Индонезии Юсуф Калла заявил, что среди стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Индонезия обладает хорошей политической стабильностью, о чем свидетельствует отсутствия конфликтов в ходе предвыборного процесса, сообщает Antaranews.

По его словам, эйфория вокруг выборов президента и вице-президента Индонезии в настоящее время более выражена в социальных сетях и основных средствах массовой информации, чем в политических кругах.

«У нас нет конфликта. Это основное доказательство того, что индонезийская демократия может успешно работать», — пояснил он.

Демократические проблемы можно увидеть в ряде развитых стран, таких как США и Великобритания, которые, по словам вице-президента, становятся все более популистскими.

«Синдром главы США Дональда Трампа и Brexit является признаком развития популизма из-за несоблюдения демократических принципов, которые отдают предпочтение числам, а не человеческой стороне демократии», — объяснил Юсуф Калла.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы президента и вице-президента Индонезии состоятся 17 апреля 2019 года. В них примут участие две пары кандидатов: Джоко Видодо с Маруф Амином и второй кандидат в президенты Прабово Субианто с Сандиагой Уно.

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