Департамент цифрового развития Воронежской области возглавил проректор ВГТУ

Воронеж, , 10:17 — REGNUM Департамент цифрового развития Воронежской области возглавил Дмитрий Проскурин. Об этом 18 января корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

Указ о назначении Дмитрия Проскурина на государственную должность Воронежской области руководителя департамента цифрового развития Воронежской области глава региона Александр Гусев подписал 18 января.

Дмитрий Проскурин — уроженец Воронежа, выпускник Воронежского архитектурно-строительного университета, в котором и работал после учебы, сначала преподавателем, деканом факультета автоматизации информационных систем, затем проректором по учебно-воспитательной работе. После слияния Воронежского технического университета с ВГАСУ в опорный вуз занял должность проректора опорного по инновационной и проектной деятельности.