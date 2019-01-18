Власти Тайваня надеются на увеличение числа туристов из Индонезии

Джакарта, , 09:50 — REGNUM Власти Тайваня ожидают увеличения числа индонезийских туристов благодаря открытию офиса Taiwan Visitors Association (TVA) в Джакарте, сообщает Antaranews.

Как крупнейшая интегрированная туристическая платформа на Тайване, TVA занимается улучшением качества туризма на Тайване и увеличением количества иностранных туристов, в том числе из Индонезии.

«Мы надеемся, что количество индонезийских туристов на Тайване увеличится, возможно, в два-три раза», — заявил глава Тайваньского торгово-экономического бюро Джон Чен на открытии офиса TVA в Джакарте.

Известно, что за последние четыре года число иностранных туристов, посетивших Тайвань, достигло 10 млн. Однако, исходя из этого показателя, количество туристов из Индонезии составляет не более одного процента.

Чтобы привлечь больше индонезийских туристов, власти Тайваня упростили процесс подачи заявления на визу и рассматривают введение безвизового режима.

Сообщается, что такие страны как Австралия, Новая Зеландия, Япония, Южная Корея, США и страны-члены Европейского Союза уже пользуются безвизовым режимом.

Что касается Юго-Восточной Азии, то власти Тайваня продлили 14-дневную безвизовую программу для трех стран, а именно Брунея, Филиппин и Таиланда, до конца июля 2019 года. Программа, начавшаяся в августе 2016 года в рамках новой политики южных связей Тайваня, дала свои результаты. Число туристов увеличилось на 27,7% до 2,28 млн. туристов в 2017 году.

Напомним, число индонезийских туристов, посетивших Тайвань в январе-ноябре 2018 года, достигло 195 500 человек.