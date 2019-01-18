Reuters: США не станут сводить экспорт иранской нефти до нуля

Вашингтон, , 09:34 — REGNUM Руководство США не станет полностью запрещать импорт иранской нефти, но сократит число стран, в отношении которых действуют исключения, для снижения вероятности роста цен на энергоносители, сообщает со ссылкой на мнения экспертов британское агентство Reuters.

В ноябре, когда в силу вступил второй раунд американских санкций против Ирана, Вашингтон сделал исключение для восьми стран — импортеров иранской нефти, что привело к падению марки Brent на 22% и вынудило страны ОПЕК пойти на соглашение о сокращении объемов поставок в 2019 году. При этом сокращение числа стран, которые могут, несмотря на санкции, импортировать иранскую нефть, сократит общий объем экспорта, но не сможет обеспечить Вашингтону выполнение задачи снижения его до нуля.

По оценкам экспертов американского аналитического центра Eurasia Group, исключения могут быть продлены для Китая, Индии, Японии, Южной Кореи и Турции, в результате чего квота на экспорт иранской нефти в 1,1 млн баррелей в день будет истощена. Таким образом, из списка могут быть исключены Италия, Греция и Тайвань.

«Другие геополитические приоритеты приведут к смягчению желания администрации поставить крест на иранском экспорте, прежде всего, если учесть, что двумя основными импортерами являются Индия и Китай», — подчеркнули аналитики центра.

«Сокращения с высокой долей вероятности нанесут удар по экономике прежде всего потому, что администрация президента страны Хасана Рухани планирует бюджет вокруг нереалистически высоких ожиданий нефтяных поступлений», — добавили в центре.

Тем не менее, подчеркивают эксперты, несмотря на первоначальное стремление Вашингтона свести экспорт иранской нефти на нет, вероятность достижения этой цели крайне мала, поскольку такое развитие событий приведет к росту цен и неизбежным политическим последствиям.

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