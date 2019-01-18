Матвиенко поздравила петербуржцев с Днем прорыва блокады Ленинграда

Санкт-Петербург, , 09:33 — REGNUM Председатель Совета Федерации, сенатор от Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко поздравила жителей города на Неве с 76-й годовщиной прорыва блокады Ленинграда.

В своем послании врио губернатора Санкт-Петербурга Александру Беглову спикер верхней палаты российского парламента напомнила, что прорыв блокады в результате операции «Искра» советских войск «стал по-настоящему переломным моментом в ходе битвы за Ленинград, дал защитникам и жителям города на Неве надежду на то, что самые тяжелые дни уже позади».

«Планы гитлеровцев по захвату и физическому уничтожению Северной столицы были разрушены, все сильнее начало разгораться пламя победы», — отметила Валентина Матвиенко.

Она высказала слова благодарности ветеранам и блокадникам, подчеркнула стойкость и мужество простых ленинградцев, которые сберегли родной город, пожелала петербуржцам «здоровья, благополучия, мирного неба над головой».

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 18 января, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области пройдут торжественно-траурные мероприятия в память о прорыве блокады Ленинграда.

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