Пятница, 18 Января 2019 года
10:19:40 МСК

Матвиенко поздравила петербуржцев с Днем прорыва блокады Ленинграда

Политика

18 января 1943 года войска Ленинградского и Волховского фронта соединились у южного берега Ладоги и прорвали вражескую блокаду

Матвиенко поздравила петербуржцев с Днем прорыва блокады Ленинграда
Дарья Драй © ИА REGNUM
Валентина Матвиенко

Санкт-Петербург, 18 января 2019, 09:33 — REGNUM  Председатель Совета Федерации, сенатор от Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко поздравила жителей города на Неве с 76-й годовщиной прорыва блокады Ленинграда.

В своем послании врио губернатора Санкт-Петербурга Александру Беглову спикер верхней палаты российского парламента напомнила, что прорыв блокады в результате операции «Искра» советских войск «стал по-настоящему переломным моментом в ходе битвы за Ленинград, дал защитникам и жителям города на Неве надежду на то, что самые тяжелые дни уже позади».

«Планы гитлеровцев по захвату и физическому уничтожению Северной столицы были разрушены, все сильнее начало разгораться пламя победы», — отметила Валентина Матвиенко.

Она высказала слова благодарности ветеранам и блокадникам, подчеркнула стойкость и мужество простых ленинградцев, которые сберегли родной город, пожелала петербуржцам «здоровья, благополучия, мирного неба над головой».

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 18 января, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области пройдут торжественно-траурные мероприятия в память о прорыве блокады Ленинграда.

Читайте ранее в этом сюжете: «Искра» надежды: исполнилось 76 лет со дня прорыва блокады Ленинграда

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Совет Федерации РФ
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить