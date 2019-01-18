ЮАР скрывает убийство экс-главы разведки Руанды — адвокат

Йоханнесбург, ЮАР, , 09:39 — REGNUM Известный в ЮАР адвокат Герри Нел в мировом суде Йоханнесбурга заявил, что юридическая система ЮАР пытается скрыть убийство экс-главы разведки Руанды Патрика Карегейя. Нел потребовал расследования дела и наказания виновных, сообщает The Guardian Africa.

16 января Нел заявил, что личности четырех граждан Руанды, убивших Карегейя, известны уже всем, но власти ЮАР не предпринимают никаких попыток для их задержания. В своем заявлении он назвал их имена.

Карегейя, бывший помощник президента Руанды Поля Кагаме и глава внешней разведки, основавший оппозиционную партию за границей, был убит в декабре 2013 года в ЮАР.

Это «необъяснимо», что «не было попыток предпринять какие-то шаги по задержанию подозреваемых. Никто не обратился в Интерпол или любой другой правоохранительный орган», — заявил Нел.

Семья Карегейя и члены партии Национальный конгресс Руанды (RNC) заявляют, что Карегейя стал одной из жертв боевой группы, действующей в интересах президента Кагаме.

Смерть Карегейя — самая известная в серии убийств, похищений, домогательств оппозиционеров, общественных активистов и журналистов, пострадавших от боевой группы президента за два последних десятилетия.

Герри Нел — бывший прокурор, известный в ЮАР. Сейчас он покинул государственную службу и занимается защитой прав африканской диаспоры в Йоханнесбурге, работая от организации AfriForum.