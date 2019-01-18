Премьер-министр Франции отправится с визитом во французский Кале

Париж, , 08:06 — REGNUM Премьер-министр Франции Эдуард Филипп отправится во французский город Кале, расположенный вблизи Па-де-Кале, пролива между материковой частью Европы и Великобританией, чтобы обсудить последствия для Франции выхода Великобритании из ЕС, сообщает Le Figaro.

В сопровождении министра Джеральда Дарманина, ответственного за таможню, и Натали Луазо, министра по европейским делам при МИД Франции, Эдуард Филипп прибудет в Кале в пятницу рано утром 18 января.

Члены правительства «встретятся с главами малых и средних предприятий», а также посетят Eurotunnel, компанию которая управляет транспортным сообщением между Великобританией и Францией через пролив Па-де-Кале.

В результате отклонения европейского соглашения о Brexit британским парламентом Франция запустила в четверг, 17 января, свой национальный план по преодолению последствий выхода Великобритании из ЕС без сделки.

Напомним, Эдуард Филипп уже посетил город Дюнкерк на севере Франции в ноябре 2018 года с аналогичным визитом. Сотрудники портов северного побережья, а также рыбаки заявляют, что они, вероятно, больше всего пострадают от Brexit.