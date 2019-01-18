Главой итальянской провинции Больцано — Альто-Адидже переизбран Компачер

Больцано, Италия, , 07:52 — REGNUM Губернатором итальянской автономной провинции Больцано — Альто-Адидже переизбран Арно Компачер. Для него это будет второй срок во главе коалиции его Южнотирольской народной партии и «Лиги», пишет газета Die Presse.

На голосовании в местном парламенте 17 января 19 депутатов проголосовали в поддержку Компачера, 16 — против. Известие о переизбрании губернатора с одобрением встретили в Австрии.

«Сердечно поздравляю Арно Компачера с переизбранием на пост губернатора Южного Тироля и надеюсь на дальнейшее отличное сотрудничество! Для меня Южный Тироль — дело сердца, Австрия будет последовательно выполнять свою защитную функцию», — написал канцлер Австрии Себастьян Курц в Twitter.

Напомним, итальянская провинция Больцано — Альто-Адидже до окончания Первой мировой войны называлась Южным Тиролем и входила в состав Австро-Венгерской империи. Здесь до сих пор проживают преимущественно немецкоязычные семьи. Австрия пристально следит за ситуацией в провинции и продолжает называть ее Южным Тиролем. Власти Австрии даже выступали с инициативой выдать австрийские паспорта местным жителям, из-за чего вступили в конфликт с властями Италии.