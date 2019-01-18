Спецпредставителем ОБСЕ по Приднестровью останется итальянец Фраттини

Тирасполь, , 04:56 — REGNUM Экс-глава МИД Италии Франко Фраттини, занимавший должность спецпредставителя ОБСЕ по приднестровскому урегулированию в период итальянского председательства в 2018 году, сохранит этот пост и в 2019 году, когда в ОБСЕ председательствует Словакия. Об этом сообщил в Тирасполе глава Миссии ОБСЕ в Молдавии Клаус Нойкирх, передает ИА REGNUM.

Глава МИД ПМР Виталий Игнатьев приветствовал это решение. «Будем продолжать работать с господином Фраттини в рамках тех параметров, которые мы уже определили и которые доказали свою высокую эффективность по итогам прошлого года», — сказал он.

Нойкирх также подтвердил, что в конце этой недели в Молдавию и Приднестровье прибудет действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Словакии Мирослав Лайчак. 17 января он прибудет в Молдавию, а 18 января посетит столице ПМР Тирасполь.