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Путин не исключил дальнейший транзит газа через Украину

Политика

Россия способна загрузить все газопроводы

Белград, 18 января 2019, 04:14 — REGNUM  С учетом растущего объема поставок газа в Европу Россия способна загрузить не только обе ветки газопроводов «Северный поток» и «Турецкий поток», но и оставить транзит газа через Украину, заявил президент России Владимир Путин на выступлении после встречи с президентом Сербии, сообщает РБК.

«Сохранятся и возможности сохранения транзита через Украину», — заявил он.

Путин также отметил, что Россия готова рассматривать и реализовывать проекты продолжения газопровода «Турецкий поток» в заинтересованные страны Европы.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия готова вложить $1,4 млрд в продление «Турецкого потока» через Сербию. По его словам, дальнейшая работа будет зависеть от возможности стран ЕС отстаивать свои национальные интересы.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин: РФ готова вложить $1,4 млрд в продление «Турецкого потока» до Сербии

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Газодобыча и транспортировка газа
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