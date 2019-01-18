El Mundo: Европа в шоке от Великобритании

Мадрид, , 00:03 — REGNUM «Мы живем в бурное и текучее время, как говорил Зигмунт Бауман, когда опасно растет недовольство либеральной демократией, посеянное на Западе за многие десятилетия процветания, и популизм распространяется как по маслу», — пишет редакция испанского издания El Mundo, 17 января.

Как в сказке про мальчика, который кричал «волк!», угроза казалась далекой и почти безобидной, пока по континенту не начал распространяться вирус уже в форме пандемии и не превратился в главную угрозу для Европейского союза с тех времен, как после Второй мировой войны погрузились в сон «отцы-основатели». Этот вирус — Брексит, колоссальная проблема, которая началась с жуткой популистской безответственности неудачливого премьер-министра Дэвида Кэмерона, а сейчас превратилась в безвыходный лабиринт, подвергающий риску слишком много интересов всех европейцев.

«Какой бредовый замысел предполагает обращение к демократии плебисцита как к способу достижения цели? Референдумы приносит дьявол, и мы уже видим, что после них нет никого, кто мог бы управиться со столь демоническими ситуациями», — подчеркивает испанское издание.

Европа в шоке: она парализована под гнетом неопределенности после исторического поражения в британском парламенте того соглашения, которое Тереза Мэй заключила с Брюсселем, чтобы выход ее страны из ЕС был обговоренным и упорядоченным. Столь унизительный провал 15 января (432 парламентария «против» и только 202 «за») должен был бы повлечь за собой немедленную отставку национального лидера, кем бы он ни был.

«Однако Брексит перевернул все вверх дном, и британская политика превратилась в трагический фарс. И Мэй не просто не ощутила соответствующего позыва, но и перешла вчера к очередной из своих бесконечных жизней, преодолев вотум недоверия за счет минимального большинства голосов», — отмечает El Mundo, добавляя, что устойчивость премьер-министра только «законсервировала» политический кризис в Лондоне и при этом переложила неразрешимую задачу Брексита на плечи европейского сообщества.

Никто в Европе не хочет выхода Великобритании из ЕС без договоренностей: это станет землетрясением с тяжелыми экономическими последствиями и поставит под угрозу, в частности, базовые права миллионов граждан Союза, проживающих на территории Соединенного королевства, и британцев, переехавших на континент. Кроме того, более острым станет вопрос спорных территорий — например, Гибралтара.

Тем не менее Евросоюз не может себе позволить бесконечно оставаться в этой ловушке. Отсрочить Брексит, отказавшись от даты 29 марта, — вариант вполне осуществимый и юридически жизнеспособный. Но он имеет смысл лишь в том случае, если британское политическое большинство способно прийти к согласию по этому поводу, что в настоящий момент даже не рассматривается.

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Еврокомиссия уже предупредила, что соглашение, отвергнутое Вестминстером, является единственно возможным и пересмотру не подлежит. «Растягивание периода неопределенности без какой-либо внятной цели вредит нам всем; вот что происходит, когда вспыхивает эпидемия популизма и национализма в уже ставшем глобальном мире», — резюмирует испанское СМИ.