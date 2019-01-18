Пятница, 18 Января 2019 года
00:02:09 МСК

В Белграде Путина приветствовали 130 тыс. человек

Политика

Люди собрались у дверей храма Святого Саввы, где президенты России и Сербии символически завершали мозаику

Белград, 18 января 2019, 00:01 — REGNUM  Президента Российской Федерации Владимира Путина возле храма Святого Саввы в Белграде приветствовали 130 тысяч сербов. Об этом сегодня, 17 января, сообщила пресс-служба министерства внутренних дел Сербии.

Российский лидер вместе с президентом Сербии Александром Вучичем вошли в храм Святого Саввы в Белграде, чтобы символически завершить работу над мозаичным образом Иисуса Христа, который будет размещен в алтарной части данного храма.

Президенты России и Сербии вложили в мозаику фрагменты цветов национальных флагов двух стран и нимб Спасителя. Затем российский лидер пообщался с реставраторами.

Когда президенты выходили из собора то у дверей их встречала огромная толпа людей. Около 130 тыс. человек приветствовали российского лидера.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Российско-сербские отношения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить