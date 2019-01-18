В Белграде Путина приветствовали 130 тыс. человек

Белград, , 00:01 — REGNUM Президента Российской Федерации Владимира Путина возле храма Святого Саввы в Белграде приветствовали 130 тысяч сербов. Об этом сегодня, 17 января, сообщила пресс-служба министерства внутренних дел Сербии.

Российский лидер вместе с президентом Сербии Александром Вучичем вошли в храм Святого Саввы в Белграде, чтобы символически завершить работу над мозаичным образом Иисуса Христа, который будет размещен в алтарной части данного храма.

Президенты России и Сербии вложили в мозаику фрагменты цветов национальных флагов двух стран и нимб Спасителя. Затем российский лидер пообщался с реставраторами.

Когда президенты выходили из собора то у дверей их встречала огромная толпа людей. Около 130 тыс. человек приветствовали российского лидера.