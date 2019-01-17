Беглов ввёл особый режим в Петербурге из-за снегопада

Санкт-Петербург, , 21:31 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов своим распоряжением ввел в городе режим повышенной готовности для территориальной подсистемы РСЧС (Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций).

Как сообщает пресс-служба Смольного, это сделано в связи с сильным снегопадом. Особый режим веден с 17 часов 17 января до 9 часов утра 20 января 2019 года.

Главам районных администраций поручено взять на особый контроль работу по очистке города от снега и наледи, особе внимание обратить на кровли домов, где возможно образование сосулек.

Кроме того, Беглов предложил руководителям крупных торговых центров и учреждений культуры организовать уборку своих территорий от слежавшегося снега.

Напомним, с 1 января 2019 года в Петербурге выпало уже более 60 см снега, в то время как в прошлом году за этот же период выпало около 10 см осадков.