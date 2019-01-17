Левин предостерег от изоляции российского интернета

Москва, , 18:07 — REGNUM Откладывать принятие законопроекта об устойчивости Рунета не нужно. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 января, об этом заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин («Справедливая Россия»).

«Я, наверное, скажу, что откладывать мы его в любом случае не можем. Мы, безусловно, должны, если получим положительный отзыв правительства, принимать его в первом чтении и дальше работать вместе с экспертами, вместе с операторами связи», — заявил Левин в ходе заседания комитета.

Российские власти должны предпринять все действия для защиты страны от санкционного давления, включая обеспечение доступа граждан в электронную информационную сеть.

«Ключевые элементы структуры, а именно корневые сервера DNS, которые обеспечивают связанность всего интернета, находятся за пределами РФ», — напомнил депутат. «Современный мир демонстрирует нестабильность межгосударственных отношений, в сторону нашей страны высказывается все больше огульных обвинений и популистских угроз. В таких условиях государство просто обязано реализовывать меры, направленные на защиту от внешнего давления», — добавил Левин.

Парламентарий указал на проблемы с интернетом в Крыму, жители которого не могут полноценно пользоваться сервисами из-за санкций.

«Мы поставлены перед реальным фактом того, что миллионы российских граждан, бизнес, органы государственного и муниципального управления могут быть в одночасье лишены сервисов и приложений в результате политического произвола», — констатировал глава комитета.

При этом Левин предупредил, что предусмотренные законопроектом технические вмешательства «не могут и не должны привести к ухудшению качества доступа и скорости передачи данных, стоимости услуг».

"Кроме этого, необходимо понимать, располагает ли бизнес, который заинтересован в дополнительных гарантиях безопасности, и правительство необходимыми ресурсами, чтобы реализовать весь комплекс мероприятий, предлагаемых в рамках данного законопроекта», — резюмировал Левин.

Полное изолирование от всемирной электронной Сети не подходит для развития российского интернета, отметил парламентарий.

«Специалистам известно, что в защищенных сетях связи специального назначения, с помощью которых управляются стратегически важные объекты инфраструктуры, например, энергетический комплекс, простейшим способом защиты является полное отделение от внешнего интернета. Но это не может рассматриваться как вариант для развития российского интернета даже под предлогом обеспечения безопасности, поскольку для бизнеса и общества в целом такой подход может дать только губительный эффект», — отметил Левин.

Читайте ранее в этом сюжете: В Россвязи рассказали, какими данными об интернете обладают