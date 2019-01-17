Луговой: Законопроект об устойчивости Рунета разгрузит операторов связи

Москва, , 17:05 — REGNUM Закон об устойчивости Рунета не потребует больших расходов от операторов связи, а в чём-то даже разгрузит их от дополнительных обязанностей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 января заявил автор законопроекта депутат Госдумы Андрей Луговой (ЛДПР) в ходе заседания комитета по информполитике.

«По мнению авторов, установка и эксплуатация, равно как и модернизация и обслуживание так называемых систем противодействия угрозам не будет проходить за счёт операторов связи и иных обязанных лиц», — заявил Луговой.

По его словам, необходимые средства предусмотрены в рамках национальной программы «Цифровая экономика».

«От операторов связи требуется минимальное участие, сопоставимое с расходами на установку средств контроля трафика, которые и так предусмотрены законом. При этом с операторов связи снимается обязанность отключения доступа к запрещённым ресурсам», — добавил он.

Вместе с тем, по словам замглавы Минсвязи Олега Иванова, заключение на законопроект от Минфина пока не поступило.

«От Минфина заключение не поступило. Но вопрос настолько назрел, что основные меры и так прорабатывались в правительстве, и нас (автор законопроекта Андрей) Луговой опередил с внесением некоторых моментов, и наибольшая часть затратных предложений, которые здесь содержатся, уже учтена в программе «Цифровая экономика», — проинформировал Иванов.

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