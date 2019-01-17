Защита окружающей среды или учеба? Школьники Бельгии прогуляли уроки

Брюссель, , 15:41 — REGNUM Свыше 10 тыс. бельгийских школьников пропустили уроки, чтобы присоединиться к маршу в защиту окружающей среды, сообщает 17 января Associated Press.

Учащихся не остановили даже дождь и холодная погода: акция в Брюсселе собрала людей больше, чем на прошлой неделе. Руководство многих учебных заведений отнеслось к данной акции с пониманием.

«Система образования должна превратить молодых людей в зрелых граждан. Своими действиями они доказали, что являются таковыми», — заявил директор одной из местных школ Патрик Ланксвердт.

Учащиеся надеются, что подобные акции станут еженедельными, что позволит им регулярно прогуливать школу.

Напомним, теория глобального потепления подвергается серьезной критике со стороны многих ученых. Некоторые эксперты считают ее антинаучной, а ее пропагандистов обвиняют в преследовании политических целей.

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