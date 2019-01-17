Мособлдума одобрила включение Звенигорода в Одинцовский район

Красногорск, , 14:36 — REGNUM Депутаты Московской областной думы 17 января одобрили включение Звенигорода в состав Одинцовского городского округа, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В новый округ войдут также территории Одинцовского района Подмосковья и города Одинцово.

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По словам главы Одинцовского района Андрея Иванова, объединение может решить экономические проблемы Звенигорода, стать драйвером для его развития.

За законопроект проголосовали 36 депутатов, 5 — против. Воздержавшихся не было.

Как сообщало ИА REGNUM, включение Звенигорода в Одинцовский городской округ имеет немало противников, в первую очередь из-за богатой истории населённого пункта. В декабре на митинг против административной реформы вышли более 500 человек. В городе действуют группы активистов, не согласные с утерей самостоятельности.

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