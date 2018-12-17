В Звенигороде на митинг против подмосковной реформы пришли 2% жителей

Звенигород, Московская область, , 11:30 — REGNUM В подмосковном Звенигороде 16 декабря прошёл митинг против административной реформы, которую проводит правительство Московской области, передаёт Одинцово.инфо.

Мероприятие было согласовано администрацией. Жители недовольны планами по слиянию их города с Одинцово и Одинцовским районом.

По данным издания, митинг посетили более 500 человек. При этом в полиции сообщили о 400 участниках, а счётчик металлоискателя достиг цифры в одну тысячу. Отметим, общая численность населения Звенигорода составляет 22,5 тысячи человек. Таким образом, на митинг пришли около 2% всех жителей.

Участники протестной акции написали на плакатах лозунги против объединения с Одинцово: «Звенигород — не пригород!», «Мы не продаём родную землю», «Мы против произвола».

Как сообщало ИА REGNUM, административная реформа должна объединить в городской округ Одинцово поселения Одинцовского района, райцентр, а также Звенигород. Несмотря на активное сопротивление активистов, в Звенигороде инициатива прошла общественные слушания и совет депутатов. Реформа также одобрена на уровне района и направлена в виде инициативы в Московскую областную думу. Однако на последнем заседании, которое состоялось 13 декабря, данный вопрос не был включен в повестку.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов заявил, что противникам объединения Звенигорода и Одинцово платили деньги.

«А если окунуться, как собирали эти подписи и какое количество денег тратится заинтересованными людьми… об этом же тоже СМИ умалчивают. Когда проводили слушания, платили и по одной, и по две тысячи, люди до безумия доходили. Информация подтвержденная, есть правоохранительных органы, которые разбираются», — заявил он.

Звенигород — исторический город, один из старейших в Подмосковье. Географически окружён территорией Одинцовского района.

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