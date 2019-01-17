Бывший министр обороны Израиля Либерман планирует вернуться в ведомство

Иерусалим, , 14:58 — REGNUM Глава партии «Наш дом — Израиль» (НДИ) и бывший министр обороны Израиля Авигдор Либерман открыл приемную своей партии в городе Сдерот, расположенном близ границы с сектором Газа. На пресс-конференции, состоявшейся после торжественного открытия, политик поделился своими планами на будущее, а также своим видением израильской политики. Об этом сообщает израильский телеканал Arutz Esrim.

«Два с половиной месяца назад я встретился с заместителем мэра города Марком Ифраимовым, и тогда же было принято решение открыть в Сдероте офис партии НДИ для укрепления связей с жителями юга страны», — рассказал журналистам Либерман. Политик также подчеркнул важность учета интересов жителей приграничных районов, которые, по его мнению, имеют такое же право на безопасность, как и все остальные граждане Израиля.

В ходе пресс-конференции бывший глава оборонного ведомства вновь подверг резкой критике политику действующего израильского правительства, назвав перевод денег из Катара в Газу «позорной капитуляцией перед террористами».

Отвечая на вопрос о предстоящих парламентских выборах, Либерман уверенно заявил, что партия НДИ войдет в новое правительство. Кроме того, политик надеется вернуться в министерство обороны Израиля.