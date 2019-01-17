Судебный скандал в Израиле: министр юстиции даст показания

Иерусалим, , 15:11 — REGNUM 16 января стало известно о крупном скандале в судебной системе Израиля, связанным с грубыми нарушениями в процессе назначения судей. Как сообщает израильское информационное агентство Ynet, для дачи показаний могут быть вызваны министр юстиции страны Айелет Шакед и глава Верховного суда Израиля Эстер Хают. При этом отмечается, что обе не являются подозреваемыми по данному делу.

Согласно материалам следствия, уголовное дело было заведено в связи с множеством нарушений при назначении судей. Кроме того, следствие проверяет подозрение на секс-коррупцию — оказание сексуальных услуг в обмен на продвижение по службе и назначение на пост судьи.

Полиция уже задержала подозреваемых для допроса. Однако их имена не разрешены к публикации полицией Израиля в связи с отсутствием официального обвинения.

В ходе ежегодной конференции «Женщины и бизнес», прошедшей 16 января в Тель-Авиве, министр юстиции страны Айелет Шакед выразила надежду на то, что данное резонансное дело в скором времени будет расследовано. Кроме того, министр Шакед опасается, что подобные скандалы могут подорвать авторитет правосудия в глазах населения Израиля.