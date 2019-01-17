Четверг, 17 Января 2019 года
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Талибы* предупредили о готовности приостановить переговоры с США

Политика

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ Группировка требует включения вопроса о выводе войск международной коалиции из Афганистана в качестве условия продолжения переговоров

Кабул, 17 января 2019, 14:53 — REGNUM  Официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) опубликовали официальное заявление, согласно которому группировка предупредила, что готова приостановить переговоры с Соединёнными Штатами Америки, если вопрос о выводе сил международной коалиции из Афганистана не будет включен в повестку переговоров.

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) утверждают, что в рамках переговоров в Дохе в ноябре 2018 года официальные представители движения достигли соглашения с США о последующем обсуждении вывода сил международной коалиции.

Впоследствии представители США предпочитали уклоняться от обсуждения этого вопроса, внося все новые пункты в повестку переговоров.

Движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) призывает США отказаться от неискренности на переговорах и сделать шаг в сторону установления истинного мира в Афганистане.

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Зарубежная хроника
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