Талибы* предупредили о готовности приостановить переговоры с США

Кабул, , 14:53 — REGNUM Официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) опубликовали официальное заявление, согласно которому группировка предупредила, что готова приостановить переговоры с Соединёнными Штатами Америки, если вопрос о выводе сил международной коалиции из Афганистана не будет включен в повестку переговоров.

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) утверждают, что в рамках переговоров в Дохе в ноябре 2018 года официальные представители движения достигли соглашения с США о последующем обсуждении вывода сил международной коалиции.

Впоследствии представители США предпочитали уклоняться от обсуждения этого вопроса, внося все новые пункты в повестку переговоров.

Движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) призывает США отказаться от неискренности на переговорах и сделать шаг в сторону установления истинного мира в Афганистане.