Десятки каталонских студентов заперлись в университете Жироны

Мадрид, , 13:18 — REGNUM Десятки каталонских студентов накануне вечером заперлись в университете Жироны (UdG), чтобы помешать национальной полиции задержать активистку, сообщает сегодня, 17 января, местное издание La Vanguardia. Речь идет о девушке, которую вчера разыскивали в ходе операции по задержанию виновных в блокировке железнодорожных путей в Жироне в годовщину референдума о независимости Каталонии. Всего полиция арестовала 16 человек.

В числе задержанных оказались мэры небольших городков Вержес и Селра, расположенных неподалеку от Жироны, Игнаси Сабатер и Дани Корнелья. Кроме того, в полицейский участок были доставлены фотокорреспондент Карлес Паласьо, члены Комитетов по защите республики (CDR) Жироны и племянник главы региона Кима Торры. Проведя несколько часов в отделении, все они получили свободу.

Активистка, которая сейчас находится в стенах Университета Жироны, должна была стать семнадцатой задержанной, однако национальной полиции не удалось до нее добраться. Профсоюз студентов каталонских земель призвал продлить блокировку входа в университет на неопределенный срок. В заявлении указано, что студенты не пустят полицейских внутрь, а также требуют закрыть судопроизводство по этому делу, отозвать ордера на обыск и жалобу железнодорожной компании Adif.

В социальных сетях запершиеся используют хэштег #CaputxinadaUdG, вдохновляясь блокировкой входа в монастырь Caputxins в Барселоне в 1966 году. Студенческие протесты развернулись на филологическом факультете и факультете туризма. Некоторые из задержанных вчера были учащимися Университета Жироны, уточняет La Vanguardia, и полиция забрала их прямо на глазах у товарищей.

Ректор учебного заведения Ким Сальви выразил сожаление насчет задержания студентов, подчеркнув при этом, что реализация права на протест и проведение демонстраций должна быть общедоступной, а в Каталонии «она всегда происходила мирным путем и ради защиты демократических ценностей». Со своей стороны, другие представители университетского начальства заняли схожую позицию в отношении арестов, продемонстрировав возмущение произошедшим и выступив на стороне пострадавших.

Вчера вечером 4 тысячи человек устроили манифестацию на улицах Жироны, чтобы выразить свой протест против задержаний, осуществлявшихся, по их мнению, в произвольном порядке и без судебного решения. Шествие началось на площади 1 октября 2017 года (названной так в честь референдума о независимости) и, миновав центральные городские улицы, завершилось у здания университета.