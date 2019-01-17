Рада приняла закон о переходе религиозных общин в ПЦУ

Киев, , 13:22 — REGNUM Верховная рада Украины приняла законопроект №4128д, который регулирует переход религиозных общин из УПЦ к раскольникам, сообщило 17 января информационное агентство УНН.

За поправки к закону «О свободе совести и религиозных организациях» проголосовало 229 парламентариев.

Решение о переходе должно приниматься на собрании общины двумя третями голосов. После успешного голосования, имущество общины запрещено отчуждать до завершения юридических процедур по переходу.

Депутат Верховной рады Борислав Береза опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook экспертную оценку принятого закона. Согласно заключению, закон нарушает свободу мировоззрения и вероисповедания:

«Есть риск того, что принятие данного законопроекта создаст большие проблемы в религиозной среде Украины, и нарушит принцип религиозных общин».

Депутат отметил, что, будучи сторонником раскольничьей церкви, он выступает против данного закона.

«Государственнические взгляды явно сегодня не в чести. Для большинства сегодня популярнее ура-патриотизм», — констатировал Береза.

Напомним, у религиозных общин УПЦ нет списков их постоянных членов. В так называемом «собрании общины» могут принимать участие специально привезённые люди, назвавшиеся членами общины. По данной схеме сторонники раскольничьей организации «Киевский патриархат» отнимали храмы УПЦ в 90-е годы XX века.

Читайте также: Депутат Рады: действия киевского режима ведут к религиозному конфликту