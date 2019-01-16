Депутат Рады: действия киевского режима ведут к религиозному конфликту

Киев, , 21:34 — REGNUM Действия киевского режима в церковном вопросе ведут к религиозному конфликту на Украине и нарушают конституцию, заявил представитель «Оппозиционной платформы — За жизнь», депутат Верховной рады Юрий Бойко, сообщает 16 января «112 Украина».

По его словам, украинские власти пытаются использовать церковную тему для того, чтобы повысить свой рейтинг перед президентскими выборами. Бойко отметил, что государство не имеет права вмешиваться в церковные дела, а вместо этого президент Украины Петр Порошенко открыто заявляет, что использует религиозную тематику как элемент предвыборной программы.

Напомним, киевский режим всячески содействует церковному расколу на Украине и разжигает межрелигиозный конфликт в стране, нисколько не заботясь о верующих. Под заявления о том, что украинская церковь якобы «освободилась от Московского ига», на Украине захватывают церкви канонической УПЦ МП и обвиняют ее священников в «государственной измене».