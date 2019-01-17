В МИД КНР назвали отношения России и Китая образцовыми

Пекин, , 12:45 — REGNUM Отношения России и Китая являются образцовыми, никакие внешние силы их не смогут изменить, заявила 17 января официальный представитель министерства иностранных дел КНР Хуа Чуньин.

«Отношения России и Китая не подвержены влиянию происходящих в мире изменений, — заявила Чуньин в ходе брифинга. — Никакие внешние силы не смогут изменить наши двусторонние отношения, которые стали образцом взаимоотношений между крупными странами».

Таким образом в Китае прокомментировали слова главы МИД РФ Сергея Лаврова, заявившего, что у Москвы и Пекина «очень уверенное и поступательное развитие отношений по всем направлениям».

Как сообщало ИА REGNUM, по данным министерства коммерции КНР, в прошлом году в российско-китайском товарообороте был достигнут важный психологический и символический рубеж: его совокупный объем превысил $100 млрд.

Кроме того, страны быстрыми темпами развивают совместные стратегические проекты в энергетике, космосе, ядерной сфере, а также в строительстве трансграничной инфраструктуры, освоении Арктики и цифровых технологиях.

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