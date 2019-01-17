Минздрав Индонезии призвал население сократить использование пластика

Джакарта, , 11:31 — REGNUM Глава департамента защиты окружающей среды министерства здравоохранения Индонезии Имран Агус Нурали заявил, что загрязнение пластиком ставит под угрозу как окружающую среду, так и здоровье организма человека в целом, сообщает Antaranews.

«Отходы от пластика угрожают здоровью человека. Пластик, который трудно разлагается, закапывается в земле или засоряет водные пути. Микропластик, содержащийся в воде, попадает в рыбу, а с ней — в организм человека. Это может быть очень опасно», — отметил Имран Агус Нурали.

По словам главы департамента, сообществу нужно сократить использование пластика.

«Идя в магазин за покупками, можно брать свои сумки для продуктов, не покупая пакеты в магазине и не поддерживая тем самым производство пластика», — пояснил он.

Напомним, ранее министр здравоохранения Индонезии Нила Моелук призвала сообщество выработать привычку к использованию собственных бутылок для питья, чтобы уменьшить объем отходов от пластиковых бутылок.

Читайте ранее в этом сюжете: В Индонезии нашли мертвого кашалота, съевшего 6 кг пластиковых отходов