Казахстан одобрил соглашение с Таджикистаном о пребывании граждан

Астана, , 10:56 — REGNUM Депутаты Мажилиса парламента Казахстана ратифицировали межправительственное соглашение с Таджикистаном о порядке пребывания граждан, сообщает 17 января агентство «КазТАГ».

В рамках соглашения граждане Казахстана и Таджикистана получают право пребывания на территории другой страны без обязательной регистрации до 30 дней. При регистрации после пересечения границы срок пребывания увеличивается до 90 дней.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января парламент Казахстана ратифицировал соглашение с Таджикистаном о реадмиссии лиц. По итогам 11 месяцев 2018 года за нарушение правил прибывания к административной ответственности в Казахстане привлечены 3 777 граждан Таджикистана, выдворен — 691 человек.

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