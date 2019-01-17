Четверг, 17 Января 2019 года
10:51:58 МСК

В бундестаге обвинили Испанию в нарушении законов ЕС и помощи нелегалам

Политика

Партия СвДП призывает власти Германии и Европейскую комиссию вмешаться в этот вопрос

В бундестаге обвинили Испанию в нарушении законов ЕС и помощи нелегалам
Stabilisation UnitDFID
Мигранты

Берлин, 17 января 2019, 10:42 — REGNUM  Свободная демократическая партия Германии (СвДП) обвинила Испанию в нарушении законодательства Европейского союза (ЕС) путем в помощи нелегальным мигрантам проникать вглубь ЕС. Об этом пишет издание Die Welt 17 января.

Расследование Welt am Sonntag показало, что подавшие заявления о предоставлении убежища в Испании мигранты продолжают проникать в другие страны ЕС. По законам Испания должна нести ответственность за «прописанных» у нее мигрантов, они должны оставаться на ее территории. Как выяснило издание, испанское государство оплачивает автобусные перевозки мигрантов с юга на север страны, откуда они отправляются далее во Францию, Бельгию, Германию.

«Будь то нарушения отдельных должностных лиц или систематическое нарушение закона испанскими властями, федеральное правительство Германии и Европейская комиссия должны срочно прекратить эту практику», — заявила в бундестаге пресс-секретарь парламентской группы СвДП по вопросам миграционной политики Линда Тойтеберг.

Помощь мигрантов в продвижении внутри ЕС Тойтеберг назвала «явным нарушением европейского права».

Напомним, в 2018 году морской маршрут Марокко — Испания стал основным путем попадания нелегальных мигрантов в Западную Европу. Ранее основной поток пересекающих море мигрантов приходился на Италию и Грецию.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Германии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить