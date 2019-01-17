Россия в 2020 году снова рассмотрит возможность возобновления работы в ПАСЕ

Москва, , 09:54 — REGNUM Следующая возможность возобновить работу в ПАСЕ у России будет в 2020 году. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 января, об этом заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия»).

«Следующая возможность возобновить работу в ПАСЕ произойдет через год — в январе 2020 года. Посмотрим, как к тому времени будет выглядеть наш быстро меняющийся мир», — сказал Толстой журналистам.

Пока же в Госдуме не видят оснований для возвращения в Ассамблею.

«Мы считаем, что до изменения регламента ПАСЕ, до того как он будет приведен в соответствие с уставом СЕ, который провозглашает равные права всех 47 государств в этой организации, Россия в эту ассамблею не вернется», — заявил вице-спикер Госдумы.

Госдума обсудит заявление о ситуации вокруг российского участия в ПАСЕ.

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