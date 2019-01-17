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Трамп: Во всем мире пограничные стены считаются эффективными

Политика

Поэтому США необходима своя стена на границе с Мексикой

Вашингтон, 17 января 2019, 05:39 — REGNUM  Возведение стен на границах между государствами является на 100% эффективным средством для сдерживания преступности, заявил президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

«В мире построено около 77 стен на границах, еще 45 стран планируют возвести такие стены. Более 800 миль пограничных стен было построено в Европе с 2015 года. Они все показали 100%-ную эффективность. Остановим преступность на нашей южной границе!» — заявил американский президент.

Как сообщало ИА REGNUM, вопрос строительства стены на границе с Мексикой стал камнем преткновения в США и вызвал приостановку деятельности правительства и федеральных учреждений.

Это произошло потому, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отказался подписать проект бюджета на 2019 год из-за отсутствия статьи расходов на строительство пограничной стены. Сам Трамп неоднократно заявлял, что готов идти до конца, пока Конгресс не согласится выделить деньги на строительство стены.

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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