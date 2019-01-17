Трампу предложили отложить ежегодное послание конгрессу

Вашингтон, , 05:17 — REGNUM Перенести обращение к конгрессу на более поздний срок предложила американскому президенту Дональду Трампу спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, пишет Politico.

Свою инициативу представитель нижней палаты объяснила тем, что сейчас неподходящее время из-за правительственного кризиса. Другим вариантом, предложенным ей, является «изложение послания конгрессу «О положении страны» 29 января в письменной форме».

Напомним, обращение к конгрессу Трамп собирался сделать 29 января. При этом работа американского правительства до сих пор не возобновлена в штатном режиме из-за несогласованности по бюджету.

Отметим, что Пелоси является противником инициативы Трампа по выделению средств из бюджета на строительство стены на южных границах США. «Шатдаун» (правительственный кризис) начался в США 22 декабря.

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