В Крыму задержали украинского шпиона

Симферополь, , 03:27 — REGNUM Сотрудники ФСБ задержали гражданина Украины, собиравшего информацию о военнослужащих российской армии в Крыму, сообщает пресс-служба УФСБ по Республике Крым и Севастополю.

Сообщается, что 31-летний украинский гражданин Леонид Каплун был завербован на пропускном пункте «Колончак». После вербовки Каплун выполнял задания СБУ и занимался пассажирскими перевозками из Крыма в Симферополь и Севастополь.

В СБУ он значился под псевдонимом «Рыжий». Ему было поручено собирать информацию о дислокации военных частей ВС РФ, численности войск и передвижениях военной техники в Крыму.

Отмечается, что действия Каплуна содержат признаки преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ — «Шпионаж». Так как Каплун не успел совершить преступления благодаря оперативным действиям ФСБ, его выслали из России без возбуждения уголовного дела. Теперь ему закрыт въезд в Россию на 20 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2018 года в Крыму был задержан украинский гражданин Константин Давыденко по подозрениям в шпионаже. Сообщается, что Давыденко собирал и передавал украинской стороне сведения о военных частях Вооруженных сил РФ и Росгвардии.

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