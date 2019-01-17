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«Топ-5 экономик мира»: России уже не хватает темпов экономического роста?

Политика

Вхождение России в топ-5 экономик мира к 2024 году выглядит нереалистичной задачей, считает эксперт

Москва, 17 января 2019, 01:07 — REGNUM  Ожидаемые темпы экономического роста в России пока что слишком малы, чтобы обеспечить выполнение задачи по вхождению страны в пятёрку мировых лидеров за ближайшие пять лет. Об этом 16 января заявил первый проректор Финансового университета при правительстве РФ Константин Симонов в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«Если посмотреть даже официальные документы нашего правительства, например, и среднесрочный прогноз, и особенно план на бюджетную трёхлетку, мы увидим, что в ближайшие три года темпы экономического роста заложены ниже тех, которые нужны для того, чтобы в эту пятёрку попасть», — заявил Симонов.

«Идея же простая: если вы хотите попасть в пятёрку, вы должны кого-то оттуда выкинуть. Это означает, что либо все должны как-то резко замедлиться, либо вы должны ускориться и расти быстрее, чем они», — отметил он.

Согласно расчётам многих экономистов, чтобы попасть в пятёрку экономик мира к 2024 году и обеспечить темпы роста выше среднемировых, Россия должна расти темпами как минимум 5% в год.

«Наше же правительство закладывает темпы ниже на ближайшие три года, особенно на 2019 год, объясняя это тем, что у нас выросли налоги — НДС, акцизы. При этом, впрочем, говорится о том, что сейчас аккумулируются деньги, которые пойдут на нацпроекты и мы три года потратим на создание некой платформы для прыжка и выйти на дорогу опережающего развития», — указал Симонов.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил о том, что вхождение России в топ-5 экономик мира к 2024 году зависит от трудовых ресурсов, инвестиций и роста производительности труда в стране. При этом одних национальных проектов для выхода на оптимальные темпы экономического роста будет недостаточно, полагает он.

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Макроэкономика России
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