Госдеп назвал день разрыва договора РСМД

Вашингтон, , 00:53 — REGNUM Датой выхода Вашингтона из российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) станет 2 февраля 2019 г., заявил заместитель госсекретаря США Андреа Томпсон, сообщает Reuters.

Напомним, госдеп предъявил Москве ультиматум, согласно которому наша страна должна устранить «нарушения» РСМД, то есть уничтожить крылатые ракеты 9М729 (SSC-8) «Новатор». «На всё про всё» Москве дали 60 дней (с конца октября 2018 г.), после истечения которых Вашингтон пригрозил начать процедуру расторжения договора.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин пояснил, что Вашингтон позволяет себе так поступать с этой договоренностью, чтобы не иметь ограничений по наращиванию своего военного потенциала.

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