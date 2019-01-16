Почему мирный договор с Японией не приведёт к экономическому прорыву?

Москва, , 19:03 — REGNUM Сторонники сдачи Курильских островов Россией в пользу Японии руководствуются ничем не оправданными ожиданиями об огромных японских инвестициях, которые якобы не могут найти своего приложения в российской экономике лишь из-за отсутствия формального документа между двумя странами. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 16 января заявил бывший дипломат Владимир Микоян в пресс-центре ИА REGNUM на круглом столе на тему «Россия и Япония: мирный договор ценой Курил недопустим».

«(У сторонников сдачи Курил) превалируют меркантильные взгляды: придут благодарные японцы за то, что, дескать, какие-то непонятные кусочки земли им отдадим, и всё нам построят. И всё будет хорошо», — заявил Микоян.

«Такая холопская психология очень странная. Мы до сих пор считаем, что нам кто-то что-то будет делать, а мы потом, потирая руки, расслабимся в мягких креслах», — отметил он.

Однако достаточно посмотреть на развитие торгово-экономических отношений между Россией и Японией, чтобы понять, что никакого «экономического чуда» после заключения мирного договора и сдачи Курил не будет.

«Есть естественные ограничители, и их не перешагнёшь. Несмотря на то, что представитель МИД РФ Мария Захарова говорит, что цель нынешних переговоров — вывести отношения двух государств «на качественно новый уровень подлинного доверия и партнёрства», совершенно непонятно, как исчезнут нынешние естественные ограничители (на экономическое сотрудничество двух стран)», — отметил эксперт.

«Если посмотреть на структуру товарооборота, то как её можно преодолеть? Японцы ничего не покупают у нас готового. В открытой статистике всё видно. До 80% их импорта российского — это энергоносители, лес, зерно и немного чёрных металлов, резины, каучука. И, собственно, всё. На остальное можно не обращать внимания», — пояснил Микоян.

По его словам, какое бы доверие между двумя странами ни установилось, экономическую логику, логику прибыли и хозяйственной эффективности не преодолеть. И точно так же, как сейчас у японцев нет стимула вкладывать инвестиции в высокотехнологичные предприятия в России, их не возникнет и после такого «улучшения отношений».

«Да, мы ездим на японских машинах — 40% парка зарубежных машин на дорогах нашей родины оттуда. Но вот это и картина (сложившегося положения дел). Не какие-то суперновые технологии — они к нам не идут и не пойдут. Вообще строить отношениях на правах «подлинного доверия» очень странно. Доверие кого к кому? Двух лидеров друг к другу? Всё это субъективные факторы, и всё это мы уже проходили. Со времён Михаила Сергеевича Горбачёва мы видим, какие были сделаны досадные ошибки», — заключил Микоян.

16 января в пресс-центре ИА REGNUM состоялся круглый стол на тему «Россия и Япония: мирный договор ценой Курил недопустим». Эксперты подчеркнули, что претензии Японии на Курильские острова лишены каких-либо юридических оснований, а для России передача островов мало того, что лишена политического и экономического смысла, но также серьёзно подорвёт международную репутацию страны и её позиции.