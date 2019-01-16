Цена «мира с Японией»: «Сдача Курил даст зелёный свет реформе Совбеза ООН»

Москва, , 18:46 — REGNUM Сдача Курильских островов Японии создаст важный прецедент фактического пересмотра итогов Второй мировой войны и, соответственно, роли стран-победительниц в современной международной политике. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 16 января заявил доктор политических наук, член президиума Академии геополитических проблем Владимир Павленко в пресс-центре ИА REGNUM на круглом столе на тему «Россия и Япония: мирный договор ценой Курил недопустим».

«Мы таким образом обнуляем свой суверенитет над Курилами и даём зелёный свет любым проектам реформирования Совета Безопасности, после которого мы превращаемся в страну-изгоя, которая не соответствует своему месту по новой расстановке сил», — заявил Павленко.

По его словам, в 2004 году был выпущен доклад ООН, в котором был прописан сценарий реформы Совета Безопасности ООН по региональному принципу. Таким образом рассматриваются варианты по переформатированию органа: чтобы решения определялись теми членами, кто больше вкладывается финансово и больше отправляет солдат в миротворческие миссии.

«(В перспективе) это будут не страны державы-победительницы во Второй мировой войне, а представители от регионов», — отметил он.

Таким образом в ООН уже не одно десятилетие наблюдаются попытки устроить пересмотр «правил игры» в международной политике, и сдача Курил Японии создаст серьёзный прецедент для того, чтобы итоги Второй мировой войны постепенно остались лишь достоянием истории и перестали определять политическую ситуацию в мире.

«Гитлеровская Германия могла остановиться только в Антарктиде, всё захватив, — либо до первого поражения. Как только миф рухнул, а на этом мифе о непобедимости зижделась значительная часть военной мощи Третьего рейха, то же самое сейчас с Западом. Он тоже остановится, когда будет развеян миф о том, что это непобедимая технократическая цивилизация, которая сомнёт всех и подомнёт всех под себя», — добавил Павленко.

16 января в пресс-центре ИА REGNUM состоялся круглый стол на тему «Россия и Япония: мирный договор ценой Курил недопустим». Эксперты подчеркнули, что претензии Японии на Курильские острова лишены оснований, а сами острова — в том числе Малая Курильская гряда, — имеет для России не только большое военно-стратегическое значение, но и экономическое. В частности, регион перспективен с точки зрения рыбного промысла, имеет крупный потенциал нефтяных и газовых месторождений.