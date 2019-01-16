Из-за скандальной акции с плакатами рейтинг партии «Эстония-200» обрушился

Таллин, , 17:52 — REGNUM После скандальной акции с плакатами на остановке в центре Таллина рейтинг партии «Эстония 200» обрушился до 2%, сообщает национальное новостное агентство rus.err.ee.

Если бы партия провела данную акцию в момент проведения выборов в Рийгикогу, то «Эстония 200» не смогла бы пройти в эстонский парламент. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого фирмой Norstat Eesti по заказу НКО «Институт изучения общества».

Партия «Эстония 200» является новой политической силой в Эстонии. Из опросов следует, что с осени ее поддержка в гражданском обществе неуклонно росла, и партия даже смогла преодолеть избирательный барьер в 5%.

На данный момент, самыми популярными партиями в Эстонии по-прежнему остаются Центристская партия и Партия реформ — их поддерживают 27%. Затем EKRE, которую поддерживают 20% опрошенных, у социал-демократов 10% и у партия Isamaa 7%. Выборы в эстонский парламент должны пройти 3 марта 2019 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на плакатах, размещенных на остановках Таллина, были изображены надписи «здесь только эстонцы» и «здесь только русские». Многие пользователи во всемирной паутине крайне негативно отнеслись к подобной «рекламе», некоторые из них предложили завести уголовное дело на её создателей и объявить их в розыск.

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