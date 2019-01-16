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В Уганде требуют восстановления возрастного ограничения для президента

Политика

Ранее в Конституции Уганды содержалась статья, по которой президент не должен быть старше 75 лет

Кампала, 16 января 2019, 17:18 — REGNUM  Во вторник 15 января юристы обратились в Верховный суд Уганды с прошением об аннулировании поправки к Конституции, которая отменяла возрастное ограничение для президента, сообщает Daily Monitor Uganda.

Сегодня, 16 января, начался второй день слушания дела. Иск в суд подали представители Общества Закона Уганды (ULS), шесть членов парламента от оппозиции и гражданский юрист Мейл Мабиризи Киванука.

Ранее в Конституции Уганды содержалась статья, в соответствии с которой президент не должен быть старше 75 лет, затем ее отметили.

Отмена максимального возраста президента — 75 лет, по словам истцов, делает возможным пожизненное правление действующего президента Уганды Йовери Мусевени.

Если поправка об устранении максимального возраста для президента будет отменена, то Мусевени не сможет принять участие в президентских выборах в 2021 году, так как ему на тот момент уже будет 76 лет.

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