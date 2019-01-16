МИД РФ: выборы в Республике Конго – это внутренние дела страны

Москва, , 15:08 — REGNUM Жители Демократической Республике Конго сами смогут решить проблемы и конфликты, которые возникли после обнародования результатов президентских выборов. Вмешиваться в этот процесс Россия никогда не будет. Об этом на сегодняшней большой пресс-конференции в Москве заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Мы не вмешиваемся во внутренние дела Демократической Республики Конго, как любого другого государства», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров отметил, что знает о требовании некоторых стран пересчитать голоса и пересмотреть результаты выборов в ДРК, однако уверен, что «конголезцы сами могут найти решение любых вопросов», а европейским странам следует поддерживать отношения с бывшими колониями, не превращая советы в навязчивость.

«Здесь очень важно уважать их права и не навязывать им те или иные договорённости», — подчеркнул глава МИД России.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы президента Республики Конго прошли 30 декабря 2018 года. Новым главой государства был избран Феликс Тшисикеди, за которого проголосовали почти 39% избирателей. Занявший второе место в президентских выборах в ДР Конго Мартин Фаюлу, второй кандидат от оппозиции, 12 января 2019 года подал в конституционный суд апелляцию на результаты выборов.

Добавим, что для решения конфликта, разразившийся после объявления результатов президентских выборов, Сообщество развития Юга Африки (САДК) предложило создать в Демократической Республике Конго коалиционное правительство.