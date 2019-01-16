Лавров пошутил о захвате Германии

Москва, , 14:51 — REGNUM Глава МИД России Сергей Лавров ответил шуткой о захвате Германии на оговорку немецкой журналистки во время пресс-конференции 16 января в Москве.

Говоря о немецком министре иностранных дел Хайко Маасе, корреспондент ARD случайно произнесла имя Лаврова. Журналистка поправилась, заявив, что до назначения Лаврова «нашим министром» еще не дошло.

Российский министр также отшутился, заявив, что теперь его обвинят в намерении «захватить и заполонить» Германию. Он добавил, что намерен обсудить со своим немецким коллегой Маасом обстановку на Украине и в Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, общаясь с американской журналисткой, Лавров пошутил, что не стоит нажимать «красную кнопку».

Читайте также: Лавров пошутил о «красной кнопке» с журналисткой из США