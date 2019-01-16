Мэры японских городов отказываются от референдума по военной базе США

Токио, , 12:42 — REGNUM Губернатор префектуры Окинава на юге Японии Дэнни Тамаки рассказал на специально созванной пресс-конференции, что главы городских муниципалитетов префектуры отказываются провести референдум по переносу американской военной базы Futenma из города Гинован в Хеноко. Губернатор даже рассматривал возможность пересмотреть полномочия муниципальных органов власти относительно процедурных вопросов, в частности вопросов проведения референдума, и решать их исключительно на уровне префектуры.

По сообщению японской новостной газеты «Майнити Симбун», уже в течение нескольких месяцев со дня вступления в должность губернатора, Тамаки активно пытается активизировать процесс переноса американской военной базы, которая доставляет неудобства местным жителям.

Губернатор принял решение провести референдум, однако мэры городов Миякодзима, Гинован, Окинава и Исигаки отказались проводить его на своих территориях. «Даже если полномочия местных властей будут переданы органам префектуры, далеко не факт, что комиссии на местах предоставят списки избирателей. Я хочу искренне попросить мэров защитить права жителей Окинавы на голосование», — подытожил Тамаки.