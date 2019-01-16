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Мэры японских городов отказываются от референдума по военной базе США

Политика

Надеждам губернатора префектуры Окинава на проведение референдума по переносу американской военной базы на данный момент не суждено сбыться

Токио, 16 января 2019, 12:42 — REGNUM  Губернатор префектуры Окинава на юге Японии Дэнни Тамаки рассказал на специально созванной пресс-конференции, что главы городских муниципалитетов префектуры отказываются провести референдум по переносу американской военной базы Futenma из города Гинован в Хеноко. Губернатор даже рассматривал возможность пересмотреть полномочия муниципальных органов власти относительно процедурных вопросов, в частности вопросов проведения референдума, и решать их исключительно на уровне префектуры.

По сообщению японской новостной газеты «Майнити Симбун», уже в течение нескольких месяцев со дня вступления в должность губернатора, Тамаки активно пытается активизировать процесс переноса американской военной базы, которая доставляет неудобства местным жителям.

Губернатор принял решение провести референдум, однако мэры городов Миякодзима, Гинован, Окинава и Исигаки отказались проводить его на своих территориях. «Даже если полномочия местных властей будут переданы органам префектуры, далеко не факт, что комиссии на местах предоставят списки избирателей. Я хочу искренне попросить мэров защитить права жителей Окинавы на голосование», — подытожил Тамаки.

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Зарубежная хроника
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