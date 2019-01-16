Госдума законом регулирует цены на лекарства

Москва, , 12:28 — REGNUM Законопроект о регулировании цен на лекарства Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 16 января. Речь идет о препаратах, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственный препаратов (ЖНВЛП).

«На сегодняшний момент многие лекарственные средства, входящие в ЖНВЛП, регистрируют по разным методикам, по четырем методикам — то Минздравсоцнадзора, то Минздравсоцразвития, то Минздрава, нет определенной регуляторики. Действительно, может быть скачок цен, а речь идет об отпускных ценах производителя», — указал глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов («Единая Россия»).

Проектом закона прописывается возможность перерегистрации зарегистрированной предельной отпускной цены производителя на лекарственный препарат, включенный в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственный препаратов (ЖНВЛП), в сторону увеличения (один раз в календарном году) или в сторону снижения. Приниматься решение будет на основании заявления, поданного в Минздрав России держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата или уполномоченного лица.

Закрепляются случаи, при которых держатель или владелец регистрационного удостоверения лекарственного препарата (уполномоченное им лицо) обязан представить в Минздрав заявление о перерегистрации зарегистрированной предельной отпускной цены производителя на лекарственный препарат, включенный в перечень ЖНВЛП, в сторону снижения. Так, например, это необходимо будет сделать в случае снижения цен в иностранной валюте на лекарственный препарат в стране производителя или снижения цен на референтные лекарственные препараты — для соответствующих воспроизведенных, биоаналоговых (биоподобных) лекарственных препаратов.

Законом прописывается включение в государственный реестр предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП, перерегистрированные предельные отпускные цены производителей, а также даты вступления в силу приказа уполномоченного федерального органа исполнительной власти о государственной регистрации или перерегистрации предельной отпускной цены производителя на лекарственный препарат, включенный в перечень ЖНВЛП.

ФАС получает полномочие по осуществлению экономического анализа предельной отпускной цены производителя на лекарственный препарат, включенный в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, при ее государственной регистрации или перерегистрации.

«Ничего революционного законопроект не несет, новых рисков не возникает», — заверил в ходе дискуссии замглавы Минздрава Дмитрий Костенников.

Методика формирования цены через референтные цены ведет к рискам, обеспокоены парламентарии.

«Давайте посмотрим методику к третьему чтению. Экономические агрессии все чаще происходят», — заявил депутат Госдумы Александр Петров («Единая Россия»).