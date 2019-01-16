Опрос: 33% сотрудников ООН подвергались сексуальным домогательствам

Вашингтон, , 11:02 — REGNUM По данным опроса, проведенного среди сотрудников ООН, порядка 33% людей подвергались сексуальным домогательствам, сообщает 16 января Al Arabia.

По мнению генерального секретаря организации Антониу Гуттериша подобные данные являются отрезвляющими и свидетельствуют о том, что в работе организации должны быть сделаны серьезные изменения.

Социологи утверждают, что треть сотрудников ООН по крайне мере один раз сталкивались с сексуальными домогательствами за последние два года.

Стоит отметить, что домогательством считаются не только прямые действия сексуального характера, но также безобидные шутки, комплименты относительно внешнего вида.

Напомним, за последние месяцы СМИ начали активную кампанию относительно так называемого харасмента. Все началось с голливудского продюсера Харви Вайнштейна, обвиненного в насилии.

Вслед за ним последовала масса громких дел, в которых известные люди обвинялись в тех или иных актах харасмента. Как правило, инциденты имели место много лет назад и не были связаны с грубым нарушением норм законодательства и морали.

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