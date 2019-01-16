Песков рассказал о роли спорта в жизни Путина

Москва, , 10:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин даже при плотном графике находит время для занятий спортом. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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«Он плавает. Километр каждый день. Бывают перерывы — если он в поездках, тогда, конечно, не получается», — рассказал в интервью «АиФ» официальный представитель Кремля.

Также Песков добавил, что помимо этого есть ещё увлечение хоккеем, другими видами спорта, например борьбой.

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Путин: «Дзюдо — это, безусловно, часть моей жизни»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее западные СМИ констатировали, что президент РФ Владимир Путин «здоров, силён и находится в отличной спортивной форме». Несмотря на плотный график, занятиям спортом российский лидер ежедневно посвящает порядка полутора часов. Как признался сам главы государства, именно спорт — один из его «секретов» и источников энергии. Напомним, что Владимир Путин с детства занимается дзюдо, а также с 2012 года регулярно участвует в любительских матчах Ночной хоккейной лиге, которая была создана по его инициативе.

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