В борьбу за кресло мэра города Махачкалы вступили 14 человек

Махачкала, , 09:05 — REGNUM Число претендентов на должность мэра города Махачкалы увеличилось до 14. Среди подавших документы на участие в конкурсе шесть человек являются членами партии «Единая Россия». Об этом на конференции местного отделения партии доложил заместитель секретаря Абулмуслим Муртазалиев, сообщили ИА REGNUM 16 января в пресс-службе администрации Махачкалы.

Полный список кандидатов конкурсной комиссией пока не представлен. Известно, что заявку на участие в конкурсе подали глава управы Басманного округа Москвы Салман Дадаев, заместитель директора Дагтехкадастра Айдемир Исмаилов, представитель общественной организации «Кяхулай» Махмуд Ибадулаев, помощник депутата Госдумы РФ Бувайсара Сайтиева, вице-президент федерации дзюдо Дагестана Булач Чанкалаев, общественный и политический деятель, помощник депутата Народного собрания РД Магомед Мусаев. О своём намерении участвовать в конкурсе на должность мэра Махачкалы также публично заявил депутат Госдумы РФ от Республики Башкирии Гаджимурад Омаров.

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Как сообщало ИА REGNUM, прием заявок на участие в конкурсе продлится до 16 января включительно. Уже 17 января стартует первый этап конкурса — комиссия из шести человек будет проверять представленные кандидатами документы. Второй этап пройдет в формате собеседования и состоится 22 января. Участники конкурса должны будут представить свою программу развития города, также будут оцениваться их профессиональные и личные качества.

По итогам двух этапов конкурсная комиссия выдвинет на рассмотрение городского собрания не менее двух кандидатур. Муниципальные депутаты рассмотрят предложенные кандидатуры, выслушают их программы развития города, после чего состоится голосование. В настоящее время должность врио мэра Махачкалы занимает Мурад Алиев.

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