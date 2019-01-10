Депутат Госдумы от Башкирии намерен стать мэром столицы Дагестана

Махачкала, , 15:01 — REGNUM Депутат Госдумы РФ от Башкирии, экс-руководитель дагестанского отделения партии «Справедливая Россия» Гаджимурад Омаров намерен претендовать на пост мэра города Махачкалы. В ближайшее время он подаст документы для участия в конкурсе, пишет 10 января РИА «Дербент».

Гаджимурад Омаров родился в селе Гацалух Хунзахского района Дагестана. В 1999 году он был избран депутатом Государственной думы РФ по одномандатному округу. В разные годы Омаров являлся членом партий «Правовое дело», ЛДПР и «Народная партия».

В июне 2012 года политик возглавил региональное отделение партии «Справедливая Россия» и занимал этот пост в течение трёх лет. В октябре 2012 года был одним из организаторов состоявшегося в Москве альтернативного Съезда народов Дагестана, участники которого обвинили действующие власти республики в провокациях и потребовали отставки тогдашнего президента субъекта Магомедсалама Магомедова. В 2016 году Омаров был выдвинут первым номер регионального списка партии «Справедливая Россия» на выборах в Госдуму по Башкирии.

Напомним, Гаджимурад Омаров станет вторым претендентом на должность главы города Махачкалы. Как ранее сообщали в министерстве юстиции Дагестана, первым в конкурсную комиссию подал документы глава управы Басманного округа Москвы Салман Дадаев. Отметим, что для проведения выборов конкурсный отбор должны пройти как минимум два кандидата. В противном случае будет назначен новый конкурс, а должность врио мэра Махачкалы останется за Мурадом Алиевым.

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Как сообщало ИА REGNUM, о начале приёма заявок для участия в конкурсе на должность главы города Махачкалы было объявлено 27 декабря 2018 года. На очередной сессии депутаты городского собрания досрочно прекратили полномочия мэра Мусы Мусаева в связи со вступлением в законную силу обвинительного приговора в отношении него. Претенденты на пост градоначальника могут подать заявки до 16 января. Конкурс стартует 17 января и пройдёт в два этапа.

Ранее, в начале декабря, глава Дагестана Владимир Васильев в ходе координационного совещания рассказал, что хочет видеть на посту мэра столицы региона именно Салмана Дадаева. Он является уроженцем Дагестана, но с 2004 года работает в Москве. С мая 2017 года занимает должность главы управы Басманного района города.

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