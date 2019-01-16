Мэрия Екатеринбурга создаёт свой медиахолдинг

Екатеринбург, , 08:42 — REGNUM Администрация Екатеринбурга создаёт собственный медиахолдинг. Об этом журналистам заявил вице-мэр Анатолий Гагарин.

По его словам, в него войдут газета, радиостанция, продакшн-студия. Также идут переговоры с телеканалом «41» и газетой «Вечерний Екатеринбург».

Отметим, в Екатеринбурге уже много лет действует муниципальная радиостанция «Студия-город». Также у мэрии есть информационный портал. При этом считавшимися близкими к мэрии «Вечерний Екатеринбург» и 41-й канал размещали материалы о работе мэрии на контрактной основе. С 2019 года они лишились финансирования.

Главный редактор газеты, которая 31 декабря отметила своё 61-летие, Лев Кощеев уже объявил о том, что издание ждут трудные времена. Сейчас она выходит раз в неделю по четвергам, а не ежедневно, как прежде.