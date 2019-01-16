«Ограничение скорости до 80 км/ч»: Макрон открыт для обсуждений

Руан, Франция, , 08:52 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о своей готовности принять меры для того, чтобы ограничение скорости до 80 км/ч на второстепенных дорогах было «лучше воспринято» жителями страны, но при этом было «эффективным», сообщает Le Figaro.

«Мы должны вместе найти более разумный способ», — заявил президент, призвав мэров «внести предложения» по этому вопросу. «По сути, цель состоит в том, чтобы уменьшить количество погибших на дорогах, никто не может быть против», — добавил глава государства, обращаясь к собравшимся в Гран-Буртерульд 600 мэрам региона Нормандия на северо-западе Франции.

Напомним, введенное летом 2018 года ограничение скорости до 80 км/ч на второстепенных дорогах страны является непопулярной мерой, особенно среди «желтых жилетов». Почти 60% дорожных радаров были разрушены с начала их движения.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что кризис «желтых жилетов» — это «шанс отреагировать сильнее и глубже».

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