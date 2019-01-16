Международный уголовный суд оправдал экс-президента Кот-д’Ивуара

Ямусукро, , 08:02 — REGNUM Экс-президент Кот-д'Ивуара Лоурент Гбагбо оправдан Международным уголовным судом, сообщает BBC Swahili.

Гбагбо обвиняли в преступлениях против человечества после разжигания мятежей, вызванных результатами выборов в 2010 году. Около 3000 человек было убито, около 500 тысяч — остались без крова над головой.

Гбагбо обвиняется в разжигании мятежей после объявления результатов выборов. Он отказался признавать свое поражение в 2010, когда президентом стал его оппонент Алассан Уаттара, который до сих пор является президентом Кот-д'Ивуара.

В 2011 году Гбагбо был арестован войсками ООН в резиденции президента, где он скрывался от правосудия.

Экс-президент Гбагбо был осужден в международном уголовном суде. Его обвинили в убийствах, изнасилованиях, сексуальных домогательствах и жестокости. Гбагбо отрицал обвинения и назвал их политическими.

Судьи международного уголовного суда 15 января приняли решение освободить Гбагбо, так как сторона обвинения не смогла предоставить доказательств вины экс-президента.